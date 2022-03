Jovanotti, ‘I love you baby’ è il titolo del nuovo singolo in uscita oggi

In occasione del primo giorno di primavera, arriva oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme (per Polydor Universal Music), ‘I love you baby’, il nuovo singolo firmato da Jovanotti. Nuovo singolo e nuova puntata del ‘Disco del Sole’ il brano è una serenata rock’ n’ roll scritta da Lorenzo e prodotta nella nuova versione da Sixpm.

Il ‘Disco del Sole’ è un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il fiume libero dei brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era. Dopo le prime nuove canzoni, tra cui La Primavera che ha raggiunto la vetta dei brani più ascoltati in radio, ‘I love you baby’ traccia un ulteriore frammento del movimento costante che Jovanotti sta componendo mese dopo mese, settimana dopo settimana, senza uno schema, senza un piano deciso: il flusso continua a scorrere.

In attesa del Jova Beach Party

Con il nuovo brano, Lorenzo accorcia le distanze verso il JOVA BEACH PARTY, prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla gente, la sua nuova musica. E già oggi, a più di tre mesi di distanza dal debutto, Trident Music annuncia il primo SOLD OUT per la data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna. A breve tutto esaurito anche per le date di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, di sabato 30 luglio a Barletta e di sabato 3 settembre a Viareggio. I biglietti sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Info: www.tridentmusic.it.

Il calendario del Jova Beach Party

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia­

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto