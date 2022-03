Encanto, Stephanie Beatriz ha registrato un brano durante il travaglio

Un film inclusivo. Celebrazione della nostra unicità, della scoperta di noi stessi, dell’amore, della famiglia (il miglior collante del mondo) e dei luoghi magici e spirituali. Il tutto accompagnato da esplosioni di colori, animazione che fa brillare gli occhi e canzoni meravigliosi e irresistibili firmate da quel genio di Lin-Manuel Miranda (vincitore dell’Emmy, del Grammy e del Tony Award). Tutto questo è Encanto, candidato a tre premi Oscar (Miglior film d’animazione, miglior colonna sonora e miglior canzone originale). Ma c’è molto di più…per esempio registrare un brano del film durante il travaglio. È quello che è successo a Stephanie Beatriz, voce della giovane protagonista Mirabel. In un’intervista a Variety, l’attrice e doppiatrice ha raccontato di aver avuto le contrazioni mentre stava registrando una canzone di Encanto dal titolo Waiting For A Miracle, perfetta per l’arrivo della primogenita.

“Non volevo dirlo a nessuno della Disney perché non volevo che qualcuno si spaventasse, ma stavo già avendo delle contrazioni quando dovevamo registrare quel giorno. Mi sono detta: ‘Beh, incrociamo le dita e finiamo la canzone prima che arrivi il bambino!’“, ha raccontato la star della serie Brooklyn Nine-Nine.

L’INTERVISTA AI FILMMAKER DI ENCANTO