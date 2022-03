Isola dei famosi, battuta al vetriolo della Blasi. Il web risponde: “Era per Signorini”

I fan ormai lo sanno bene: Ilary Blasi non è di certo una che le manda a dire. Così, ieri sera, in occasione della prima puntata de L’isola dei famosi, la conduttrice si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa che evidentemente le dava fastidio da troppo tempo. Chiacchierando con i due opinionisti in studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, rivolgendosi a quest’ultima la Blasi ha affermato: “Guarda da opinionista a conduttore è un attimo, io lo so bene”.

Affermazione che non è passata inosservata al pubblico a casa. Ma a chi era rivolta la frecciatina della Blasi? I più informati non hanno dubbi e fanno un solo nome: quello di Alfonso Signorini. E forse non hanno tutti i torti. Il direttore di ‘Chi’ infatti, è stato opinionista del Grande Fratello dal 2016 al 2018, proprio quando a condurlo era Ilary. Poi lo stop di un anno del reality e il ritorno nel 2020, con Signorini alla conduzione.