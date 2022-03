Sangiovanni libero tra le nuvole nella cover dell’album ‘Cadere Volare’

E’ stata presentata sui social la cover di ‘Cadere Volare’, il nuovo album di sangiovanni in arrivo il prossimo 8 aprile targato Sugar. Il disco declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco. Le nuove canzoni saranno presto ascoltate in tour a maggio, nelle undici date nei super club già sold out, e in due eventi live molto speciali: a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum. Maggiori info su www.friendsandpartners.it.

Sangiovanni: “Ricerco la leggerezza ma per farlo devo scavare nelle mie emozioni”

La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di sangiovanni -Malibu e Lady- sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno.