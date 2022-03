Mostro torna con un singolo ‘Da Paura’

Mostro, il rapper romano dall’immaginario schietto e ribelle, è pronto a tornare con il suo nuovo singolo Da Paura (Sony Music – Epic Records Italy), da venerdì 25 marzo fuori su tutte le piattaforme digitali. Da oggi, invece, il brano è disponibile in pre-save.

Da Paura, prodotta dai 2nd Roof, rappresenta una banger hit nel pieno mood del rapper, che ancora una volta porta sul beat le sue rime affilate, caratterizzate da uno stile ironico che porta sempre con sé un messaggio più profondo. Un pezzo che fa muovere la testa, ma che dimostra a pieno la volontà dell’artista di voler essere presente nel rap game con il suo black humor e i versi polemici, elementi che lo hanno reso da sempre uno dei nomi più interessanti della scena rap italiana. Testi provocatori, crudi e mai scontati e un sound potente e deciso contribuiscono a rendere lo stile di Mostro estremamente riconoscibile, facendogli collezionare milioni di views su YouTube.

Il suo album The Illest Vol. 2 conta oltre 56 milioni e mezzo di stream su Spotify, il suo ultimo progetto discografico “Sinceramente Mostro” ne raggiunge ad oggi più di 37 milioni e mezzo, mentre Ogni maledetto giorno (Disco di Platino), in una sola settimana dall’esordio riesce a scalare ben 87 posizioni della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti, raggiungendo il primo posto di una chart in cui presenziano i più importanti nomi della storia del rap italiano.