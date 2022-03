Dopo rapporto non protetto ho un ritardo di 4 giorni…

Dopo rapporto non protetto ma con eiaculazione completamente esterna ritardo di 4 giorni ma senza alcun sintomo tranne aumento brufoli sul mento e mandibola si può essere incinta?? Ciclo non regolare con frequenti episodi di spotting. Grazie mille!!

Mary, 16 anni

Cara Mary,

il coito interrotto per quanto sia una pratica diffusa non è un metodo contraccettivo sicuro in quanto non si può avere un controllo assoluto sul corpo soprattutto in momenti di piacere. Detto questo per una gravidanza è necessario che ci sia una eiaculazione interna durante i giorni fertili della donna. Non sappiamo in che periodo sia avvenuto il rapporto.

Il ritardo tendenzialmente non è correlato unicamente alla gravidanza, possono esserci molteplici fattori come ad esempio stress fisico o emotivo, alterazioni ormonali, cisti ovariche, alterazioni della tiroide, specifiche infezioni e infiammazioni. Visto il ciclo già precedentemente irregolare ti consigliamo, qualora non l’abbia già fatto, di confrontarti con un ginecologo di fiducia, in modo da poter approfondire con una visita e una raccolta anamnestica le cause di queste irregolarità.

Nella stessa sede potrai anche confrontarti rispetto i diversi metodi contraccettivi e valutare quello che maggiormente rispecchia le tue esigenze, così da vivere l’intimità in maniera serena e sicura.

Nel caso potresti effettuare un test di gravidanza per eliminare ogni dubbio.

Un caro saluto!