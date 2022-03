You, iniziate le riprese della quarta stagione

Buone notizie per i fan: sono iniziate le riprese della quarta stagione di You. Ad annunciarlo l’account Netflix attraverso uno scatto del ciak.

DOVE CI AVEVA LASCIATI LA TERZA STAGIONE

La serie – tratta dall’omonimo best seller di Caroline Kepnes – ruota attorno alla domanda ‘Cosa faresti per amore?‘. I protagonisti di questo viaggio, al tempo stesso inquietante e romantico, sono Joe e Love (interpretati da Penn Badgley e Victoria Pedretti). Nella terza stagione la coppia di assassini si è trasferita nella California del Nord per intraprendere una nuova quotidianità insieme al primogenito Henry. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, tra Joe e Love si intromette Natalie, la loro vicina di casa, che inizia a flirtare con Joe. Tra i due scatta un bacio. Ma lui la blocca e torna a casa. Love lo scopre e così chiama Natalie, agente immobiliare, per visionare un locale perfetto per la pasticceria che vorrebbe aprire. Ed è qui che Love la uccide con un’ascia. Love chiama Joe e lui si sbarazza del corpo di Natalie e successivamente insieme alla sua ‘partner in crime’ e decidono di intraprendere un percorso di terapia di coppia. La terapia aiuta Joe e Love, che ritrovano la serenità perduta. Love, un giorno, viene avvicinata al supermercato da un ragazzo che flirta con lei; in un secondo momento scoprirà che è il figliastro di Natalie, il figlio che il marito della ragazza ha avuto da un precedente matrimonio.

Nel frattempo, Joe frequenta insieme a suo figlio, la biblioteca. Qui nasce una nuova ossessione: quella per Marienne, la responsabile. Lei gli confessa il suo amore. Love scopre che Joe la tradisce e lo affronta. Joe le confessa di volere il divorzio e le chiede di mantenere buoni rapporti per crescere serenamente Henry. Love non la prende bene e riesce a paralizzare Joe usando dell’aconito, spalmato sul manico di un coltello che Joe ha impugnato. Love si allontana un attimo da casa e Matthew (marito di Natalie) trova Joe paralizzato al pavimento. Riesce, tramite gli occhi, a fargli capire di non chiamare la polizia ed indicargli che il figlio si trova in ospedale. Love manda un messaggio a Marienne con il telefono di Joe e le chiede di passare a casa sua. Il suo intento è quello di ucciderla. Quando si accorge che è insieme a sua figlia, cambia idea e decide di non ucciderla più ma le chiede di scappare via insieme a sua figlia il più lontano possibile da Joe.

Poco prima che Love uccida Joe tagliandogli la gola, lui riesce a iniettarle una dose massiccia di aconito, da lui rubato in precedenza alla stessa Love, e che in poco tempo la uccide fermandole il cuore. Joe abbandona Henry fuori dalla porta di casa di Dante, suo collega in biblioteca.

Joe dà fuoco alla casa e inscena il suicidio di Love. Nella confessione lascia per iscritto di aver anche ucciso suo marito Joe quando ha capito che lui non l’amava più. Tempo dopo, Joe è a Parigi in un bar alla ricerca di Marienne.