Giulia Salemi balla la ‘Cool for the Summer dance’ su TikTok

A 7 anni dalla sua uscita, “Cool for the Summer” di Demi Lovato è tornato alla ribalta grazie a TikTok.

Il singolo, pubblicato nel luglio del 2015, è diventato virale dopo essere stato usato come base di una challange sul social cinese, in cui gli utenti eseguono un balletto di pochi secondi sulla parte del ritornello.

Tra i vari influencer e personaggi dello spettacolo che si sono divertiti sulle note di “Got my mind on your body and your body on my mind” anche Giulia Salemi.

La modella ha condiviso un TikTok in cui esegue la ‘Cool for the Summer dance’ su un set fotografico, accompagnato dalla didascalia: “Quando dopo 9 ore hai finito di scattare”.

La clip in pochissime ore è stata vista da oltre 100mila persone.

@giuliasalemiofficial quando dopo 9 ore hai finalmente finito di scattare 🙃 ♬ original sound – mavleen