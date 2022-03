I Maneskin vincono il premio come ‘Best New Alternative Artist’ agli iHeartRadio Music Awards

Dopo aver annunciato il loro primo tour mondiale, Russia esclusa, i Maneskin si portano a casa l’ennesima vittoria. E’ andato a loro infatti, il premio come ‘Best New Alternative Artist’ agli iHeartRadio Music Awards 2022, i premi assegnati alla musica più suonata nel circuito radiofonico americano iHeartRadio.

La cerimonia si è svolta ieri sera allo Shrine Auditorium di Los Angeles. La band romana ha battuto la concorrenza dei colleghi Cannons, Willow Smith, Girl in Red e Clairo.

iHeartRadio Music Awards: i vincitori

Tra i vincitori della serata, a fare incetta di premi sono state Dua Lipa, che con il brano ‘Levitating’ si è aggiudicata il premio per la ‘canzone dell’anno’ e Olivia Rodrigo che ha conquistato i riconoscimenti come artista femminile dell’anno, Best New Pop Artist e TikTok Bop of the Year. E ancora Lil Nas X ‘artista maschile dell’anno’, Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak ‘miglior gruppo’, ‘miglior album R&B’ e ‘miglior canzone R&B dell’anno’ con ‘Leave the Door Open’. Non poteva mancare mancare JLo, che si è portata a casa il premio come ‘Icona della musica’.