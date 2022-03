Instagram down: l’app in tilt in tutto il mondo

Da questa mattina tantissimi utenti in tutto il mondo stanno sperimentando un disservizio su Instagram, che ancora adesso continua a non funzionare correttamente.

L’hashtag #instagramdown è in tendenza su Twitter da diverse ore, e sono in molti a non aver ancora avuto modo di aggiornare il feed, ricevendo l’avviso “Spiacenti, si è verificato un problema”.

Il disservizio sembra riguardare anche Facebook.

Al momento non è stato rilasciato alcun comunicato da Instagram, né è chiaro quanto ancora durerà il malfunzionamento.

Non è la prima volta che Instagram va in tilt per un lungo periodo.

Uno dei bug più lunghi avvenne nel marzo del 2019: in quell’occasione ci fu un blackout in tutto il mondo di circa 14 ore.