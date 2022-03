Ultima Fermata, ecco le coppie della prima puntata

L’amore di alcune coppie alle prese con disguidi, malcontenti e vere e proprie crisi. Sono questi gli ingredienti di Ultima Fermata, il nuovo docureality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in partenza questa sera, mercoledì 23 marzo, in prime time su Canale 5.

Al timone del programma Simona Ventura, che guiderà gli spettatori alla scoperta delle storie dei protagonisti, che dovranno decidere se proseguire le loro relazioni o dividere le loro strade per sempre.

Nella prima puntata di Ultima Fermata vedremo le storie di Valeria e Maurizio, Samuel e Valentina, Jonatan e Adriana.

In ogni puntata conosceremo nuove coppie.



Le coppie di Ultima Fermata

Adriana e Jonatan

Adriana e Jonatan stanno insieme da quattro anni. La loro complicità si è incrinata i quando Jonatan ha ricevuto una chiamata che ha messo in crisi la loro storia. Da quel momento il loro rapporto è cambiato. Jonatan vorrebbe quindi farle capire cosa stanno perdendo.

Valentina e Samuel

Samuel e Valentina sono sposati da quasi 6 anni. La crisi è subentrata nella loro coppia quando la ragazza ha conosciuto un altro uomo con cui è “amica del cuore”. Valentina ha mandato qualche mese fa una lettera a Samuel, in cui gli chiede un divorzio consensuale. Ma Samuel non si è arreso, e vorrebbe recuperare il loro matrimonio.

Valeria e Maurizio

Questa coppia, ancora non presentata ufficialmente, l’ha svelata Davide Maggio.

Valeria e Maurizio sono separati da un anno e mezzo e lei ha iniziato a frequentare un altro uomo. Ma per Maurizio la loro storia non è ancora finita. Tanti sono i dubbi che attanagliano Valeria. Che decisione prenderà?