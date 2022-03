Il Riff di Marco Mengoni, Mia Ceran è l’ospite della nuova puntata

Torna l’appuntamento con Il Riff di Marco Mengoni. L’ottava puntata, sarà disponibile da domani, 24 marzo, su tutte le piattaforme streaming e vedrà come ospite la giornalista e conduttrice tv Mia Ceran.

Uno Sturm und Drang culturale, così Marco definisce Mia Ceran aprendo le danze del racconto con la giovane conduttrice che, con un tuffo nel passato, ricorda agli ascoltatori la sua infanzia e le sue radici. Nata in Germania da padre tedesco e madre bosniaca, vive la sua vita in un mix di lingue e culture diverse, finché non arriva a Roma, subisce il fascino della grande capitale che le rapisce il cuore, e capisce di non voler più lasciare l’Italia. Il dialogo tra Marco e Mia continua sulla scia dei ricordi, ma anche del gioco, percorrendo le due strade come fossero parallele: il rapporto di Mia con la madre e il confronto di Mia e Marco sulle lingue che entrambi parlano, l’impegno di Mia nel suo lavoro quotidiano e l’immancabile punto di incontro tra The essential e l’essenziale.

Quella in corso, è la seconda stagione del podcast di Mengoni, che prima della Ceran ha visto ospiti anche Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri, Pif, Drusilla Foer e Frank Matano.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, primo podcast realizzato da un artista italiano e disponibile dal 2019 gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast, è arrivata a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album per Epic Records Italy / Sony Music Italy (certificato disco di platino) con cui Mengoni ha conquistato il 60° platino della sua carriera. L’album contiene i singoli Mi fiderò, certificato disco d’oro, Cambia un uomo (disco d’oro) e Ma stasera (doppio disco di platino), con cui Marco Mengoni è l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021.