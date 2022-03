Italia’s Got Talent, chi è il vincitore Antonio Vaglica

È stato il primo Golden Buzzer di Elio e con la sua voce ha conquistato tutti fin dall’inizio del suo percorso. È Antonio Vaglica il vincitore di Italia’s Got Talent.

Con una cover di “I Have Nothing” di Whitney Houston, il 18enne calabrese ha trionfato nella dodicesima edizione dello show di Sky, mettendo d’accordo sia giudici che pubblico.

La finalissima ha visto classificarsi al secondo posto l’illusionista toscano Francesco Fontanelli e al terzob il ballerino non udente Simone Corso.

Antonio Vaglica vince Italia’s Got Talent

Antonio Vaglica si era presentato alle audizioni di Italia’s Got Talent con “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine.

La sua esibizione aveva incantato tutti, in particolare Elio che ha premuto per lui il suo primo Golden Buzzer.

“Bravo. Io dal punto di vista tecnico non posso dirti niente perché hai un controllo della voce incredibile ma non solo questo. Anche l’interpretazione”, aveva detto Elio. “Non so se nel corso di questa edizione potrò assistere ad una prova così coinvolgente”.

Prima dell’esperienza a Italia’s Got Talent, Antonio aveva già dato prova della sua incredibile voce a Sanremo Young nel 2019. L’edizione, condotta da Antonella Clerici, vide trionfare Tecla Insolia.