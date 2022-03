Batgirl, Leslie Grace incontra una fan sul set – VIDEO

Proseguono senza sosta le riprese di uno dei film più attesi del mondo DC, che debutterà prossimamente su HBO Max. Tra scene d’azione e palazzi incendiati Batgirl/Barbara Gordon è pronta a indossare il mantello e combattere per aiutare Batman contro i criminali a Gotham City. Oppure sceglie di continuare a vivere una normale adolescenza?

Intanto, sul set a Glasgow, la protagonista interpretata da Leslie Grace tra un ciak e un altro si è dedicata a un momento tenero con una fan, travestita come la sua supereorina preferita. “Finalmente ho incontrato Batgirl, e lei è quella vera!“, ha scritto la Grace sui social.

Sicuramente in Italia, come è successo con la reunion di Friends, And Just Like That, Zack Snyder’s Justice League e Harry Potter, il cinecomic debutterà su Sky.