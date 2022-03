sangiovanni si è tagliato i capelli? Il commento di Giulia Stabile

Grande trepidazione tra i fan di sangiovanni. Il cantante ha annunciato a sorpresa il rilascio del suo nuovo singolo, “Cielo dammi la Luna”, in arrivo il 25 marzo.

Ad accompagnare l’annuncio, anche la cover del brano in cui appare con i capelli corti.

Una foto vecchia o sangio ha cambiato il suo look?

Il commento di Giulia

Ad aggiungere un po’ di pepe anche Giulia Stabile, che ha commentato il post Instagram di sangiovanni lasciando un velo di mistero. Si riferisce ai capelli o al nuovo singolo? Magari a entrambi…

“nessuno è pronto🙊✨💙“

Nel frattempo, sangiovanni ha fatto pulizie.

Il cantante ha archiviato i vecchi post dal suo profilo Instagram, lasciando esclusivamente quelli inerenti al suo nuovo progetto musicale. L‘8 aprile, infatti, uscirà il suo primo album in studio “Cadere volare”.

Un colpo di spugna per lanciarsi in questa nuova avventura.