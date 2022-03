Tg Scuola – Edizione del 25 marzo 2022

Scuole in piazza per la pace e l’ambiente

‘La Guerra è Fossile, la Pace è Rinnovabile’. È lo slogan scelto dai ragazzi e ragazze di tutta Italia che hanno aderito allo Sciopero Globale per il Clima di Fridays For Future. In piazza, quindi, per ribadire l’urgenza del riscaldamento globale, ma anche per sottolineare il legame tra crisi climatica e guerra, unite da una comune causa: i combustibili fossili. “Scendiamo in piazza per una scuola più ecologica, perché vogliamo che le aziende del fossile siano allontanate dal mondo della formazione”, dicono gli studenti. “Non è ancora troppo tardi per riparare ai nostri danni e salvare milioni di vite, per passare dall’energia della guerra all’energia della condivisione e della pace- spiegano i giovani scesi nelle piazze italiane- Un pianeta attraversato da guerre e violazioni dei diritti umani non è un pianeta ecologicamente sostenibile”.

Presentato il Piano ‘RiGenerazione Scuola’

Come può la scuola educare bambini e ragazzi alla sostenibilità? E quali azioni virtuose mettono già in atto gli istituti? In che modo è possibile aiutare studentesse e studenti a imparare ad abitare il mondo in modo nuovo? Di questo e molto altro si è parlato all’evento di presentazione del Piano ‘RiGenerazione Scuola’, il primo piano nazionale in Europa che guarda in maniera sistemica l’educazione alla sostenibilità, all’apprendimento di nuovi comportamenti sostenibili e all’efficientamento degli istituti. L’incontro è stato organizzato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d’Europa. Ad aprire la giornata, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, con la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, il sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, e il Presidente di Asvis Pierluigi Stefanini.

Tridico: “L’Inps non è solo ‘roba da vecchi’, tante prestazioni per i giovani”

Cassa integrazione, reddito di cittadinanza e previdenza sociale spiegate in maniera semplice per i giovani. L’Inps ha aperto le sue porte agli studenti e alle studentesse degli istituti tecnici’ per un seminario didattico dal nome ‘Vivi il presente, guarda al futuro‘, organizzato in occasione della Global Money Week per fornire alle nuove generazioni strumenti in grado di costruire il loro presente e pensare al futuro in modo consapevole. “Abbiamo dimostrato ai ragazzi che Inps non è solo roba da ‘vecchi’- ha detto alla Dire il presidente Pasquale Tridico- Ci sono tante prestazioni che sono a beneficio di ragazzi e ragazze, dalle vacanze scolastiche ai corsi in inglese. Da ultimo l’assegno unico, la cui domanda può esser fatta anche direttamente dai giovani tra 18 e 20 anni – ha spiegato Tridico- abbiamo anche invitato i giovani a conoscere la loro previdenza, i loro diritti, affinché capiscano l’importanza del lavoro regolare. Questo è il primo passo per guardare al futuro. Ma dobbiamo fare di più per incontrare le scolaresche, andare nelle classi o far venire le scuole da noi per far conoscere il mondo Inps“.

Le scuole ricordano le vittime innocenti delle mafie

Si è celebrata, il 21 marzo, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, per ribadire il valore della testimonianza e della memoria condivisa per la difesa delle istituzioni democratiche. Il ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole a promuovere un momento commemorativo in occasione di questa Giornata per favorire la riflessione, l’approfondimento e la condivisione. Quest’anno per la manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Libera Contro le Mafie è stata scelta la città di Napoli, ma contemporaneamente si sono svolti eventi in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo. A Roma, studentesse e studenti si sono riuniti in Campidoglio. A Bari, anche i giovani hanno letto i nomi delle 1.055 vittime innocenti delle mafie.