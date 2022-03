Fridays For Future, anche i giovani di WWF YOUng in piazza

La generazione Greta torna nelle piazze e oggi, in tutta Italia, partecipa al nuovo grande sciopero globale indetto dai Fridays For Future, per chiedere giustizia climatica. Ne fanno parte anche i ragazzi e le ragazze di WWF YOUng, la community del WWF Italia, che oggi a Roma parteciperanno alla mobilitazione con un corteo e una performance artistica in Piazza della Repubblica. In mano i dati dell’ultimo report IPCC, dove si dice che siamo già nel cambiamento climatico, ma ancora nella finestra per agire ed evitare le conseguenze più sconvolgenti e difficili da affrontare; nelle loro voci un unico messaggio di pace e solidarietà per i giovani che abitano nei Paesi in guerra, ma anche nelle zone più colpite dagli impatti del cambiamento climatico.

Il corteo del WWF YOUng è partito alle 9,30 di oggi da via Po in direzione Piazza della Repubblica per unirsi al Global Strike dei Fridays For Future. Alle ore 10.30 i volontari del WWF YOUng hanno proposto una performance artistica su strada con musica e danza

. Questo appuntamento anticipa Earth Hour, l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che, attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, sabato 26 marzo alle 20,30 unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta.