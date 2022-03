Beyoncé canta agli Oscar e sul palco arriva anche la figlia Blue Ivy – VIDEO

Non solo cinema agli Oscar 2022. La serata evento più attesa dell’anno è stata animata dalla musica: quella che fa da colonna sonora alle pellicole in gara per una statuetta. Tra queste “Una famiglia vincente – King Richard”, il film sulla vita e la carriera delle sorelle Williams che vede tra i protagonisti Will Smith (QUI il video dello schiaffo dato al comico Chris Rock).

OSCAR 2022: I VINCITORI

Singolo filo conduttore del lungometraggio è “Be Alive” di Beyoncé, tra i pezzi candidati nella categoria “Miglior canzone originale”. La popstar lo ha cantato live durante la cerimonia in una performance corale della durata di oltre 5 minuti. Sullo sfondo del campo da tennis di Compton (in California) dove Serena e Venus hanno passato la loro infanzia, Bey ha guidato con la sua voce potente il folto corpo di ballo arricchito da uno speciale ospite: la figlia Blue Ivy. La primogenita dell’artista e di Jay-Z (10 anni) ha danzato sulle note della canzone e cantato tutte le parole.

Blue Ivy a suo agio sul palco

Per la piccola, completamente a suo agio, non è la prima volta a una premiazione. La bimba ha, infatti, partecipato più volte a questo tipo di serate, vincendo anche un Grammy nel 2021 per il “Miglior Video Musicale”. Era la protagonista del singolo di mamma, “Brown Skin Girl”.

“Be alive” agli Oscar