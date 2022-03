Stefano De Martino a Domenica In torna a parlare di Belen: “La vedo spessissimo”

C’è una persona nella vita di Stefano De Martino che lo rende “molto felice e sereno. Molto contento”. Non dice apertamente ma il nome di Belen Rodriguez aleggia continuamente nell’aria nell’intervista rilasciata a Domenica In. L’ex ballerino e conduttore, ospite di Mara Venier per una delle sue consuete chiacchierate, come sempre, non omette risposte: neanche quando la signora della domenica lo stuzzica parlando della showgirl argentina. Nasconde l’imbarazzo ed evita di guardare in camera, aizzando la curiosità della padrona di casa.

Ma facciamo un passo indietro…

Da settimane si vocifera di un ritorno di fiamma della coppia, mai confermato dai diretti interessati. In alcuni scatti rubati a Courmayeur, i due ex sono stati avvistati affiatati e con le fedi al dito. Complici, sorridenti e perfetti genitori di Santiago. Immortalati in foto anche altri numerosi incontri in quel di Milano, all’uscita di casa della 37enne. E la conferma la dà direttamente De Martino: “La vedo spessissimo”, dice a Mara con occhi lucidi e sorriso enorme.

QUI la puntata intera con l’intervista a Stefano

Un altro figlio? “Non lo escludo”

I due si riuniranno sicuramente il 9 aprile per festeggiare i 9 anni di Santiago. “Non riesco ad immaginare la mia vita senza mio figlio- racconta Stefano- avendo un bambino così grande e avendo costruito con lui un rapporto così intimo, a volte mi dispiacerebbe avere un altro figlio ma non lo escludo. Sono partito presto, c’è tempo”.