Bridgerton 3, Jonathan Bailey e Simone Ashley svelano un dettaglio

Ogni volta è sempre così. Quando finiamo di vedere una serie che ci fa impazzire percepiamo quel fastidioso senso di vuoto, che fa necessariamente colmato. Noi lo facciamo con le dichiarazioni di Jonathan Bailey (Lord Anthony Bridgerton) e Simone Ashley (Kate Sharma), i protagonisti della seconda stagione di Bridgerton. La terza stagione della serie Netflix e Shondaland (la casa di produzione di Shonda Rhimes) non è stata annunciata ufficialmente ma i due interpreti hanno confermato che ci saranno.

QUI LA RECENSIONE DI BRIDGERTON 2

“Abbiamo intenzione di partecipare a tutti i matrimoni, ci saremo per sostenere i fratelli”, ha detto Bailey con ironia ai microfoni di Entertainment Tonight. “L’opportunità di far parte di una famiglia con cui lavorerai per i prossimi 10 anni ti capita solo una volta nella vita. Non vediamo l’ora di supportare gli altri nelle loro storie d’amore“, ha aggiunto l’attore. Per Ashley è solo l’inizio per “i ‘Kanthony’ (i fan hanno fatto la ship tra i nomi dei protagonisti, ndr) c’è molto di più di esplorare“.

COSA SAPPIAMO SU BRIDGERTON 3

Se non hai ancora finito di vedere la seconda stagione non proseguire la lettura: spoiler alert!

La serie – tratta dai romanzi di Julia Quinn – ha raccontato la storia d’amore tra il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, e Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor, nella prima stagione. Nella seconda, invece, quella tra Lord Anthony Bridgerton e Kate Sharma. E chi saranno i protagonisti della terza? Se Netflix e Shonda intendono seguire i libri della Quinn, come hanno fatto finora, i nuovi episodi saranno tratti dal capitolo La proposta di un gentiluomo. Il racconto è ambientato tra il 1815 e il 1817 e narra la storia di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia Bridgerton, il quale si innamora di Sophie Beckett, in passato figlia di un conte, e ora cameriera e ospite di Benedict. Sarà così? Oppure cambieranno rotta e sceglieranno Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) o Penelope Featherington nonché Lady Whistledown (Nicola Coughlan)? La seconda stagione è terminata con la fine dell’amicizia tra le due, dopo che Eloise ha scoperto la vera identità della sua migliore amica. Non solo drammi ma anche tanto amore. Dopo 7 episodi di sguardi, sfioramenti di mani, respiri affannosi, nell’ottavo Anthony e Kate si sono sposati e vivono felici con il resto della famiglia Bridgerton e il corgi Newton.