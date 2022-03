Isola dei Famosi, il passato di Blind: “L’amore mi ha salvato dalla droga”

Non solo prove di resistenza, sfide e nomination. A l’Isola dei Famosi c’è spazio anche alle storie personali dei naufraghi. Come quella di Blind, il rapper 22enne che ha raccontato uno dei periodi più bui della sua vita.

“Ho avuto problematiche in famiglia che ancora oggi mi porto dentro. A 15 anni è iniziato il periodo più brutto, quello con la droga. E’ stata una cosa orribile. Fin quando non ho conosciuto Greta che mi ha detto ‘se vuoi stare con me smetti'”.

Così Blind è riuscito a riscattarsi e a trovare la forza per superare il momento più difficile della sua vita. “E’ servito l’amore che si è unito alla musica per portarmi su e riemergere. ogni volta che ci ripasso sopra fa male, è come un livido. ho imparato a crearmi una corazza, ma sotto la corazza c’è un essere umano”.

Il riscatto di Blind

Il rapper ha spiegato a Ilary Blasi che il suo sogno è crearsi una famiglia che funzioni, a differenza di quella che ha avuto. “La famiglia non la scegli, ma puoi creartene una tu. Io lo sto facendo anche se ho solo 22 anni, voglio crearmi una serenità che non ho mai avuto”.

La musica e l’amore per la sua ragazza Greta lo hanno salvato: “Non riuscivo più ad andare avanti, non capivo più chi ero e quanto valevo. Grazie a lei e alla musica ho ritrovato me stesso. E ora eccomi qua”.