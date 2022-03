American Idol, Katy Perry resta in mutande e rimedia con lo scotch

Momento goliardico ad American Idol per un problema di vestiario che ha visto protagonista, suo malgrado, Katy Perry.

La cantante, giudice del talent insieme a Luke Bryan e Lionel Ritchie, si stava esibendo con il suo pezzo di successo “Teenage Dream” quando i suoi pantaloni di pelle hanno ceduto, strappandosi proprio sul lato B.

Tra una risata e un’altra, Katy ha rimediato prontamente attaccando dello scotch giallo sullo strappo.

ima get ur heart racing in my skin-tight jeans on #americanidol tonight 👀 tune in now for a RIPPING good time 🤪 pic.twitter.com/gw3bav78Rs — KATY PERRY (@katyperry) March 29, 2022

Non è la prima volta che Katy Perry deve far fronte a un problema di vestiario. Nel 2018, sempre ad America Idol, si trovò nuovamente ‘in mutande’ per il cedimento del suo abito.