Giulia Salemi, per il suo compleanno raccolta fondi a sostegno di ‘Liber-Action project’

Il 1° aprile 2021, in occasione del suo 28esimo compleanno, Giulia Salemi ha aperto una raccolta fondi per ‘Parole di Lulu’, associazione no profit fondata da Niccolò Fabi e Shirin Amini che supporta e promuove progetti legati al mondo dell’infanzia.

Grazie alla partecipazione dei suoi fan, sono stati raccolti oltre 12mila euro.

Oggi Giulia ha svelato l’iniziativa che verrà sostenuta con le donazioni. Si tratta di ‘Liber-Action project’, progetto del Dott. Matteo Di Nardo, anestesista e rianimatore che lavora nell’area rossa dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Lo scopo è quello di migliorare l’efficacia delle terapie intensive pediatriche.

“Ci sono guerre che riguardano interi Paesi e mettono in ginocchio intere civiltà, altre coinvolgono molte meno persone, ma sono altrettanto dolorose e difficili da combattere”, scrive Giulia su Instagram. “Questo mondo è fatto di tubicini per alimentare o per curare, di caschetti per respirare, di allarmi per monitorare, di luci continue e di genitori inermi, che possono solo sperare, pregare ed aspettare”.

I soldi raccolti saranno destinati all’acquisto di 3 macchinari dedicati a:

• rilevare e monitorare i rumori in Area Rossa;

• monitorare la sedazione inalatoria al fine di ridurre l’uso di benzodiazepine;

• riabilitare la muscolatura degli arti superiori e inferiori, un’attrezzatura speciale per la movimentazione al letto d’ospedale.