Nelle news del Tg Diregiovani di questa settimana:

‘CODA’, DOPO LA VITTORIA AGLI OSCAR ARRIVA AL CINEMA

‘Coda – I segni del cuore’ di Sean Heder è il Miglior film dell’anno. Dopo la vittoria agli Oscar, il remake del film francese ‘La famiglia Belier’ debutta al cinema il 31 marzo con Eagle Pictures. La pellicola racconta la storia di una famiglia sordomuta in cui la figlia, unica udente, fa da ‘ponte’ tra i due mondi e cerca di trovare la sua strada. In ‘Coda’, acronimo di ‘Child of Deaf Adults’ (ovvero ‘bambino in una famiglia di non udenti’), la giovane protagonista Ruby si trova davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno, che è quello di cantare, o continuare ad aiutare la sua famiglia

PRIMO MAGGIO, IL PRIMO ARTISTA DEL CONCERTONE È MACE

Il concertone del Primo Maggio, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, comincia a prendere forma. Si parte da Mace, primo artista della line up selezionata da iCompany, che produce e organizza la kermesse in programma a Roma. Il produttore porterà sul palco i brani del suo ultimo disco, ‘Obe’, ma non sarà da solo. Con lui, si alterneranno in scena Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso su Rai3 e Rai Radio 2.

‘BLOCCO 181’, LA SERIE DI SALMO DA MAGGIO SU SKY

Una storia d’amore, emancipazione femminile, conflitti generazionali, e, soprattutto, lotta per la conquista del potere. A maggio arriva su Sky e in streaming su Now ‘Blocco 181’. La serie vede il debutto di Salmo nelle vesti di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Diretti da Giuseppe Capotondi e Matteo Bonifazi, gli otto episodi raccontano una favola nera iperrealistica ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi con protagonisti tre ragazzi: Bea è una ragazza latino-americana, divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare vita; Ludo e Mahdi sono due amici uniti come fratelli. Salmo, invece, è Snake: braccio destro e armato di Lorenzo, un dealer nonché amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere.

DA DIODATO A GAIA, A BOLOGNA IL CONCERTO PER LA PACE

Un concertone per la pace con lo scopo di raccogliere fondi e aiutare la popolazione in Ucraina. Bologna accoglie l’appello social fatto da La Rappresentante di Lista e annuncia ‘Tocca a noi – Musica per la pace’, una maratona che vedrà sul palco di piazza Maggiore Gaia, Gianni Morandi, Diodato, Noemi, Elodie, Brunori Sas ed Elisa, oltre che La Rappresentante. Questi sono solo alcuni dei nomi che animeranno la kermesse in programma il 5 aprile e poi in onda su Rai3 e Rai Radio2 nella prima serata del 7 aprile. L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per Save the Children, che lavora in Ucraina dal 2014.

TOMMASO ZORZI TORNA IN LIBRERIA CON IL SECONDO ROMANZO

Si chiama ‘Parole per noi due’, il secondo romanzo firmato da Tommaso Zorzi, in libreria dal 29 marzo. Nella stessa giornata parte da Milano il tour di presentazione del libro che farà tappa anche a Torino, Bologna, Roma e Napoli. Nato dalla voglia di esplorare il concetto per cui è meglio raccontare di amori impossibili piuttosto che combattere per questi, “il libro narra la storia di due ragazzi che cercano di evadere dalla loro realtà, ognuno per motivi diversi, e questa voglia di evasione li farà incontrare nel romanzo”, ha detto Zorzi. Nel libro – il cui titolo è la strofa della canzone dei negramaro in featuring con Elisa – spazio anche all’omofobia e alla morte affiancati da “una visione dell’amore più consapevole e quindi più cinica”, come ha dichiarato l’influencer.