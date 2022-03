Ezra Miller di Animali Fantastici e Dove Trovarli arrestato alle Hawaii

Arrestato per condotta disordinata e molesta. È successo a Ezra Miller, attore di Animali Fantastici e Dove Trovarli e The Flash. Il fatto si è verificato nella notte di domenica 27 marzo in un bar che ospitava una serata karaoke.

L’interprete- secondo quanto riporta la polizia locale- avrebbe scippato un microfono dalle mani di una 23enne che cantava, urlato oscenità e si sarebbe scagliato contro un 32enne che giocava a freccette. Riluttante alle richieste del proprietario di calmarsi, Miller è stato, poi, raggiunto dalle forze dell’ordine e arrestato. L’attore è stato, infine, rilasciato su cauzione.