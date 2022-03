Amici 21, ‘Tienimi stanotte’ è il nuovo inedito di Luigi

Dopo il successo di ‘Muro’, Luigi Strangis torna con un nuovo inedito. Il cantante si è esibito nel corso dell’ultimo daytime di Amici 21 con “Tienimi Stanotte”, brano dall’anima rock su cui lui stesso ha lavorato sulla produzione insieme a Gabriele Cannarozzo.

Io già in fissa. Bravissimo Luigi, sono immensamente fiera come una mamma chioccia qualunque 😭🫂 #Amici21 pic.twitter.com/Rrm2RviYOv — 𝐿𝑜𝓇𝑒𝓁𝒶𝒾 (@iamlox_) March 30, 2022

Tienimi Stanotte

TESTO

La prima cosa che penso quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso, sulle ossa

il tuo inchiostro addosso, sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

scelgo te.

Ho ancora il mio sbaglio addosso, sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso, sulle ossa

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi na na na na na

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie

le tue le mie

le cose che stanotte

non possiamo fare ma rimarranno fatte

tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)

E sono al tappeto

m’innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta na na na na na

L’ultima e la prima na na

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)