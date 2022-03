Tom Parker dei The Wanted muore a 33 anni per un tumore al cervello

Tom Parker dei The Wanted non ce l’ha fatta. Il cantante del gruppo britannico si è spento all’età di 33 anni. Gli era stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2020. A dare la notizia è stata la moglie del cantante con un post social. “È con il cuore pesantissimo- scrive Kelsey- che confermo la morte di Tom. Se ne è andato in pace questa mattina circondato dalla sua famiglia. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo ad immaginare una vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza piena di energia”.

I The Wanted si erano formati nel 2008, Tom condivideva l’esperienza della boyband con Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness e Nathan Sykes. Il gruppo si è detto devastato dalla notizia. Parker lascia due figli Aurelia, 2 anni, e Bodhi, 1.