Festival di Cannes, Khaby Lame è nella giuria di #TikTokShortFilm

Mai avremmo potuto pensare una cosa del genere, eppure è successa: TikTok è diventato partner ufficiale del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. Considerato tra le kermesse cinematografiche più prestigiose, insieme alla Mostra del Cinema di Venezia (31 agosto – 10 settembre), a Cannes arriveranno dei cortometraggi direttamente dal social. L’app cinese, infatti, ha lanciato la categoria #TikTokShortFilm, in cui competeranno corti filmati rigorosamente in verticale della durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti e mezzo. I filmati – selezionati in giro per il mondo da alcuni rappresentanti della piattaforma – saranno giudicati da una giuria composta da Khaby Lame (unico tiktoker), e i registi Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang. Chi si aggiudicherà la vittoria vincerà un premio in denaro. Durante la cerimonia di premiazione sarà presente anche il delegato generale del Festival Thierry Frémaux.

“Siamo lieti di collaborare con TikTok per condividere la magia del Festival con un pubblico più ampio, molto più globale e altrettanto cinefilo che mai. Con questa collaborazione, che fa parte del desiderio di diversificare il pubblico, non vediamo l’ora di condividere i momenti più emozionanti e stimolanti del Festival e di vedere il Festival reinventato attraverso l’obiettivo dei creatori di TikTok e della sua community. Non vediamo l’ora di scoprire tutto questo con grande entusiasmo e curiosità“, ha detto Fremaux.