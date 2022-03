LaSabri e Pika Palindromo saranno presto genitori: l’annuncio su Youtube

“Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile!”. Con queste parole LaSabri e il futuro marito Pika Palindromo hanno annunciato che a ottobre diventeranno genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Cereseto (@lasabrigamer)

Oltre al messaggio sui social, i due hanno pubblicato un video creato ad hoc per i loro fan, caricato su Youtube. Nella clip LaSabri e Pika hanno usato la metafora di una pagnotta per annunciare il lieto evento. Il piccolo arriverà a ottobre e come spiegano i protagonisti “mancano ancora 200 giorni”.