Amici 21, anticipazioni terzo serale: chi sono gli eliminati

Nuovo appuntamento con il serale di Amici 21. Nella terza puntata del talent, in onda sabato 2 aprile in prime time su Canale 5, ci sarà una sostituzione provvisoria.

Stash è risultato positivo al Covid: prenderà il suo posto in giuria, al fianco di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, Sabrina Ferilli.

Ospite della puntata Fabrizio Moro.

Anche in questa puntata saranno 2 gli eliminati.

(ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)

GLI ELIMINATI

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Cuccarini-Todaro contro Peparini-Pettinelli

A perdere è il team Peparini-Pettinelli

Al ballottaggio vanno Crytical, Albe e John Erik.

John Erik è il primo eliminato della serata.

Nel secondo scontro si sfidano Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro

Perde il team Cuccarini-Todaro

Al ballottaggio vanno Sissi, Nunzio e Aisha.

Nunzio è il primo candidato a rischio eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è ancora sfida tra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro.

Perde il team Zerbi-Celentano.

Al ballottaggio finiscono Luigi, LDA e Leonardo.

Leonardo è il secondo candidato a rischio eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio tra Nunzio e Leonardo. Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

(Secondo i rumors il secondo eliminato del terzo serale di Amici 21 è Leonardo).