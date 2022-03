Da Fedez a sangiovanni: il cast della prima puntata di Battiti Live – Il Viaggio della Musica

Al via questa sera su Italia 1 il Viaggio della Musica, il primo di quattro speciali appuntamenti firmati Battiti Live che vedranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale esibirsi a bordo di una nave MSC Crociere.

Alla guida delle quattro prime serate una coppia inedita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica è in programma questa sera, giovedì 31 marzo alle 21.20 circa su Italia 1, in collaborazione con R101, Radio 105, Radio Norba e MSC Crociere.

Battiti Live – Il Viaggio della Musica: i cantanti della prima puntata

Achille Lauro

Fedez (la puntata è stata registrata prima del suo ricovero)

Sangiovanni

La Rappresentante di Lista

Pinguini tattici nucleari

Kungs

Dargen D’Amico

The Kolors

Irama

Sophie and the Giants

Federico Rossi

Gué

Topic

Deddy

Berna

Follya

Gemelli Diversi