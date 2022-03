California, filmato il bizzarro calamaro fragola

Occhi storti, pigmentazione rossa e aspetto inquietante. È l’identikit del calamaro fragola (Histioteuthis heteropsis), uno degli abitanti più bizzarri della zona crepuscolare oceanica.

Una spedizione del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) è riuscita a filmare in 4k questa straordinaria creatura a 725 metri di profondità, nelle acque californiane di Monterey Canyon.

Il calamaro fragola

Il calamaro fragola deve il suo soprannome alla pigmentazione rossa del suo corpo, su cui sono distribuiti dei fotofori che lo fanno sembrare una fragola con i semi.

Una delle sue caratteristiche principali sono gli occhi: il sinistro è piccolo e scuro, il destro è grande e giallo.

Ma la natura non fa mai le cose a caso.

I suoi occhi asimmetrici hanno una doppia utilità. Il piccolo cerca i lampi di bioluminescenza prodotti dalle prede o dai predatori in agguato nelle acque più scure sottostanti. Il grande occhio sinistro, invece, guarda in alto per individuare le ombre proiettate dalle prede o predatori nelle acque sovrastanti.

Anche il colore acceso del suo corpo è un’arma di difesa. Come spiegato dal MBARI, la luce rossa non raggiunge il mare profondo. Una colorazione cremisi, dunque, appare nera e aiuta il calamaro a nascondersi dallo sguardo di predatori come capodogli, delfini, tonni, pesci spada e squali.