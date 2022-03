The Summer I Turned Pretty, su Prime Video un racconto di formazione sull’amore

Un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta. Tutto questo in The Summer I Turned Pretty: il drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili.

IL CAST

The Summer I Turned Pretty vede protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han, che ha anche scritto l’episodio pilota, e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

LE PRIME IMMAGINI

IL POSTER