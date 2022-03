Pesce d’Aprile ‘spaziale’ con il passaggio dell’asteroide 2007 FF1

Sarà un pesce d’aprile senza scherzi, almeno spaziali, quello che ci riserva il cielo di domani. Venerdì primo aprile, alle 23.35 circa, è previsto il flyby dell’asteroide 2007 FF1, una piccola roccia spaziale scoperta dal Catalina Sky Survey il 17 marzo 2007.

Come spiegato da Gianluca Masi del Virtual Telescope, l’asteroide transiterà a 7,4 milioni di km dalla Terra (circa 19 volte la distanza Terra-Luna).

Una distanza più che sicura, dunque.

Largo circa 260 metri, a causa delle sue dimensioni e della distanza dal nostro pianeta, 2007 FF1 è classificato come ‘potenzialmente pericoloso’. Nonostante questo, però, per la Terra non ci sarà alcun pericolo.



Perché viene denominato ‘potenzialmente pericoloso’?

L’asteroide 2007 FF1 fa parte di quei corpi celesti che la NASA raggruppa sotto il nome di PHAs (Potentially Hazardous Asteroids).

Si tratta di tutti quegli asteroidi di grandi dimensioni (più larghi di 150 metri), catalogati sulla base di parametri che misurano la potenziale minaccia della loro orbita. In particolare, tutti gli asteroidi con una distanza di intersezione dell’orbita minima di 7,479,893 km o meno sono considerati PHA.

Si parla in termini astronomici, dove distanze come queste vengono considerate relativamente “piccole”. Ma si tratta comunque di milioni di km.

Tuttavia, i parametri orbitali dell’asteroide 2007 FF1 sono ben noti e non rappresenta un pericolo per il nostro pianeta.

Ad oggi, sono 2.223 gli asteroidi classificati come PHA (circa il 9% della popolazione totale di quelli vicini alla Terra). Di questi, attualmente solo 22 sono sono elencati nella ‘tabella dei rischi‘ di Sentry (Sentry Risk Table), il sistema di monitoraggio della NASA che scansiona il catalogo di asteroidi alla ricerca di possibili impatti futuri con la Terra nei prossimi 100 anni.