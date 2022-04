Battiti Live, Irama conquista il pubblico del Viaggio della Musica

“‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’ è come una provocazione. Non temere le regole ma cercare di rappresentare solo la mia musica”. Sul palco di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica, l’evento musicale in 4 puntate di Italia 1, Irama ha portato un medley con alcune canzoni del suo ultimo album, “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, da poco certificato disco di platino.

Il cantante si è esibito con il suo successo sanremese Ovunque Sarai, presentando live anche ‘5 gocce’ e ‘Una lacrima‘.

L’esibizione di Irama è stata tra le più apprezzate dal pubblico, tanto da schizzare in vetta tra i trending topic di Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama Fanpage (@irama.pluume_)

Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica

Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica è il nuovo evento musicale di Italia 1.

4 puntate che vedranno alcuni degli artisti più importanti del panorama italiano e internazionale esibirsi sul palco di una nave da crociera.

Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

La seconda puntata andrà in onda in prima serata su Italia 1 giovedì 7 aprile.