Puma presenta il ‘Fourth kit’ di AC Milan in collaborazione con Nemen

AC Milan e PUMA presentano oggi una nuova collezione all’avanguardia in collaborazione con la streetwear label italiana NEMEN. La nuova capsule presenta un insieme di capi che fondono on pitch e off pitch, tra cui il nuovo Fourth kit di AC Milan – il primo in assoluto realizzato in collaborazione con un fashion brand. Il nuovo kit sarà indossato dalla squadra maschile e femminile nelle prossime partite di Serie A contro il Bologna e l’Empoli. Creata per AC Milan, la nuova collezione fonde eleganti design ispirati alla fashion culture con innovativi materiali performance.

Il Fourth Kit di AC Milan è la maglia più performante e leggera mai realizzata da PUMA ed è il primo in assoluto dei Rossoneri realizzato in collaborazione con un fashion brand. La collezione presenta la maglia Authentic AC Milan x NEMEN, sviluppata con l’innovativa tecnologia ULTRAWEAVE di PUMA. Il tessuto ingegnerizzato ultraleggero rende la maglia la più performante e leggera mai realizzata da PUMA. La costruzione del materiale stretch a quattro vie riduce il peso e l’attrito. Made to move and made to last. La maglia è disponibile anche in una versione replica. Inoltre, la collezione include l’AC Milan x NEMEN Anthem Jacket, insieme alla AC Milan x NEMEN Performance Jacket e ai Performance Pant.

La capsule collection AC Milan x NEMEN sarà disponibile dal 4 aprile su PUMA.com, nei PUMA Store, negli AC Milan official store, al sito store.milan.com e presso selezionati retailer.