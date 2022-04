Buongiorno,

lunedi a causa di un malessere intestinale ho avuto episodi di vomito subito dopo aver preso l’ultima pillola attiva Zoely (che assumo da 4 anni) del blister. Non ne ho presa un’altra e ora mi trovo quindi ad aver preso ieri sera la 3 pillola placebo. Come devo comportarmi? Inizio questa sera, e non domani, il nuovo blister considerando la pillola rigettata come una placebo (quindi l’ultima non assunta + 3 placebo)? Oppure prendo anche la 4 placebo iniziando il nuovo blister domani? La copertura ha perso efficacia?

Grazie

Anonima

Cara Anonima,

da come ci segnali, il tuo caso è riferibile come ad una dimenticanza dell’ultima pillola, in quanto se gli episodi di vomito sono avvenuti entro le 4 ore dall’assunzione con molta probabilità la pillola non è stata assorbita. In questi casi vi sono due possibilità, se comunque non viene assunta subito un’altra pillola. Nel primo caso non effettuare la pausa ed iniziare da subito un nuovo blister, nel secondo caso procedere con l’assunzione delle pillole placebo. Non ci dici se hai avuto il sanguinamento da sospensione. Il nostro consiglio è di iniziare un nuovo blister ma proteggere i rapporti per i sette giorni consecutivi. Ti invitiamo comunque, a chiedere un consiglio al tuo ginecologo di fiducia.

Un caro saluto!