DVLA, Luchè feat Elisa nel singolo D10S

È fuori oggi il nuovo album di Luchè, ‘Dove Volano Le Aquile’ (DVLA). Il disco arriva a distanza di 4 anni dal precedente lavoro ‘Potere’, uscito nel 2018 e certificato doppio platino.

DVLA è disponibile in edizione digitale e nei formati CD, CD con diario motivazionale, Vinile (bianco, rosso e arancione) e cassetta.

Nella tracklist dell’album anche tanti featuring, tra cui una collaborazione con Elisa nella prima traccia D10S.

D10S – Luchè feat Elisa

Correrò per chi senza una bandiera sfiora la vittoria

Correrò le vie di un arcobaleno che non si colora

Correrò in un corpo nudo senza nomi sopra

Correrò per te, correrò per me, correrò per noi

Correrò per chi senza una bandiera sfiora la vittoria

Correrò le vie di un arcobaleno che non si colora

Correrò in un corpo nudo senza nomi sopra

Correrò per te, correrò per me, correrò per noi

Sei sicuro che vorrai una vita imperfetta ma importante

E faresti ciò che fai se nessuno ti guardasse

Correrò per me, correrò per noi

Correrò per me, correrò per noi

Mascherare la rabbia, vendicarsi nel tempo

Ho predetto tutto questo nell’outro di “Violento”

Fiammifero buttato via può provocare un incendio

Ti sparo in testa anche se ti amo, dopo piango in silenzio

Saint Laurent è il santo che prego

Sotto il tuo disco d’oro è d’argento

La tua carriera è cenere, parole al vento

Aiuto chi mi è accanto

Trasformo lo stress in entusiasmo

Il mio arrivo fa chiasso come un orgasmo

Appena sveglio c’ho la schiena dritta

La testa alta, lo specchio sulla soffitta, lei non si alza

Dico cose scomode che vengono fraintese

Ovunque sopra i social per un boom a mie spese

Luca è pazzo, non suona, butta i drink ai DJ

Quando chiesero scusa risposi: “Difendi le tue idee”

La gente non cambia, impara a dire quel che conviene

Non metto al mondo un figlio perché un padre vuole il suo bene

Le auto non mi fanno effetto

I soldi non mi fanno effetto

Ero con lei nel letto

Venezuelana dal corpo perfetto

Disse: “Tu rimarrai solo, neanche la bellezza ti fa effetto”

Cresciuto nel degrado più assoluto

Eseguo, non discuto

Avessi fatto l’avvocato, sarebbe uscito Cutolo

Voglio volare dove nessuno ha volato

Non scordo da ove vengo, ma qualcuno l’ha scordato

Sei sicuro che vorrai una vita imperfetta ma importante

E faresti ciò che fai se nessuno ti guardasse

Correrò per me, correrò per noi

Correrò per me, correrò per noi

DVLA- TRACKLIST