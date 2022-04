L’eliminazione di Clemente Russo e la moglie Laura ha fatto scoppiare una bomba tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. In particolare, Nicolas Vaporidis ha avuto uno sfogo di pentimento per averli candidati contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, preferiti al televoto.

“Sono dispiaciuto, ho sbagliato. Avrei voluto uscissero Carmen e Alessandro. La mia intenzione era quella”. Secondo Nicolas, il televoto è stato a favore di Carmen e Alessandro per questione di ‘trash’: “Al pubblico piace vedere dinamiche di mamma e figlio che stanno tra di loro a litigare, quando se separati Alessandro avrebbe potuto fare il suo percorso. Avrei lasciato Clemente e Laura che si sbattono, che costruiscono capanne, che vanno a pesca, per vedere un reality che non si riduce solo alle discussioni e ai battibecchi”.

La discussione, però, si è accesa dopo l’intervento di Vladimir Luxuria. L’opinionista ha criticato duramente le parole di Nicolas: “Adesso ti chiamo accademico, magnifico rettore. Tu viaggi in alto, tu sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono il trash. Ma chi sei tu per decidere chi è trash e non è trash? Abbassa le piume, fly down”.

“Te invece CARO Vladi dall’alto della tua accademia…” Luxuria ha subito interrotto la risposta di Nicolas, che ha usato il maschile per rivolgersi a lei: “Tanto dì CARA Vladi, non CARO Vladi se parliamo di rispetto”.

Mentre la trasmissione è proseguita, la discussione si è infiammata sul web.

Nel croso della puntata, Nicolas ha utilizzato il maschile parlando con Vladimir in più di un’occasione.

Secondo molti spettatori, l’attore lo avrebbe fatto di proposito. Per altri si sarebbe trattato di un lapsus dettato dalla concitazione del momento.