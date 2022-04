Dopo X Factor, Loomy lancia il suo primo disco e ringrazia Arisa: “Mi ha dato una chance nella vita”

È su tutte le piattaforme “Loomyltà”, il disco di debutto di Loomy. L’artista, al secolo Lorenzo Lumia, torna dopo una serie di singoli e una lunga gavetta che nel 2016 lo ha visto anche tra i concorrenti di X Factor. Tra urban e pop, il 26enne racconta la quotidianità di un ragazzo di 20 anni che vuole mantenere i piedi per terra.

È una scrittura sincera quella di Loomy che, come ha raccontato ai microfoni di Diregiovani, è più libera che mai: dalle pressioni e dalle aspettative. “È stato tutto istintivo- ha raccontato Loomy- è un progetto nato nella totale trasparenza, senza nessuna pretesa. Ho cercato di riassumere ciò che sono a livello di sonorità e di testi. Ho cercato di essere più naturale possibile e andare contro alcune scelte di mercato. Essere vero e mettermi a nudo”.

Nove le tracce inedite e nessuna collaborazione per presentarsi nella maniera più diretta possibile “Questo sono io al 100%”, ha affermato. Il featuring dei sogni? Quello con Arisa, sua coach ai tempi del talent in cui Loomy virava più verso il rap. Ad X Factor “ho allargato le mie vedute- ha detto l’artista- anche perché ero propenso a farlo. Mi aiutato a capire cos’è fare musica”.

Arisa comunque ha promesso un duetto con il ragazzo e lui stesso assicura che uscirà prima o poi. “Ci siamo sentiti recentemente- svela- era l’unica collaborazione a cui avevo pensato. La considero importante nella mia vita perché mi ha dato una chance quando nessuno me l’avrebbe data”.

Il cantautore di Vercelli ora è in lizza nella lista dei 150 preselezionati per 1MNext, il contest del Concertone del Primo Maggio dedicato agli emergenti. E senza nasconderlo Loomy ci ha assicurato: “Ci spero anche perché non vedo l’ora di suonare”. Nelle prossime settimane saranno selezionati i 3 vincitori che saliranno sul palco di Roma insieme alla line up ufficiale.

In attesa di sapere se Loomy ce la farà, ecco la sua intervista con Diregiovani ↓