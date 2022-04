Ciao carissimi esperti, vi ho scritto due volte durante questa settimana riguardo a una mia preocupazione, lunedì scorso ho avuto una relazione senza penetrazione, cioè solo masturbazione con un ragazzo, e avevo paura che lui mi avesse introdotto delle dita sporche di liquido preseminale o sperma, e mi avete detto che non c’era rischio, comunque avevo detto che già da prima del rapporto sapevo, o pensavo di essere già in sindrome premestruale riguardo a sensibilità al seno, ieri notte ho dormito a mala pena riguardo a dei forti dolori al ventre, e mi svegliavo molto durante la notte, speravo fosse perché il ciclo mi stava per arrivare, perché sennò sarei andata in panico, prima di andare a dormire già avendo i forti dolori ero andata in bagno e quando mi sono pulita ho solo visto delle piccolissime macchie tra il rosso e il marroncino, stamattina mi sono svegliata sempre con questi forti dolori, e quando sono andata in bagno ho visto una cosa strana, avevo tipo 3 gocce di sangue abbastanza grandi, tipo gocce scurine e gelatinose, tra loro sembravano essere collegate con una specie di filo sempre gelatinoso, erano coaguli? … durante tutta la giornata ho avuto forti dolori al ventre per la quale sono stata solo a letto, e mi scende poco sangue, … solo quando vado a fare la pipì mi scende, ma è normale avere forti dolori e poco flusso? A volte per 1 secondo sento come se avessi qualcosa dentro che si muove… Comunque riguardo a una gravidanza posso stare tranquilla o qualcosa non va… il rapporto l’ho avuto prima del ciclo, durante la sindrome premestruale, grazie di tutto, buona giornata/notte.

Anonima

Cara Anonima,

puoi stare tranquilla, non vi sono rischi per una gravidanza ed il ritorno del ciclo è una conferma. Non è detto che il ciclo ogni mese abbia sempre le stesse modalità, perché risente di molteplici fattori tra cui lo stress. Magari stesso oggi tornerà ad essere più fluido.

Un caro saluto!