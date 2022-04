Grammy Awards, i look più belli di questa edizione

Questa notte è andata in scena la 64esima edizione dei Grammy Award, in diretta dall’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Nella serata degli ‘Oscar della musica’ non solo performance e consegna delle statuette ma anche tanto glamour. Dai BTS a Dua Lipa: ecco i look promossi della cerimonia.

BTS in LOUIS VUITTON

DUA LIPA in VERSACE

SAWEETIE in VALENTINO

CHRISSY TEIGEN in NICOLE + FELICIA e JOHN LEGEND in ZEGNA

ST. VINCENT in GUCCI

LIL NAS X in BALMAIN

JACK HARLOW in GIVENCHY

JUSTIN BIEBER in BALENCIAGA e HAILEY BIEBER in SAINT LAURENT

LADY GAGA in EMPORIO ARMANI

TRAVIS BARKER in RAF SIMONS (il pink coat è di GIVENCHY) e KOURTNEY KARDASHIANS in ET OCHS

JARED LETO in GUCCI

GIVEON in CHANEL

TINASHE in GCDS

BILLY PORTER in VALENTINO

DONATELLA VERSACE in VERSACE

AVRILE LAVIGNE in MUA MUA e MOD SUN

PARIS HILTON in ATELIER ZUHRA