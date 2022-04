Tg Diregiovani – Edizione del 5 aprile

Nelle news del Tg Diregiovani di questa settimana:

A BOLOGNA IL CONCERTONE PER LA PACE IN UCRAINA

Arriva a Bologna ‘Tocca a noi – Musica per la pace’, il concertone in scena in piazza Maggiore il 5 aprile per sostenere Save The Children e aiutare i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. Una serata organizzata per mandare un messaggio di solidarietà e arrivata su proposta lanciata su Twitter da La Rappresentante di Lista. Sul palco con loro vedremo Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus. Alla conduzione Andrea Delogu. Da casa è già possibile contribuire chiamando al numero 45533 o andando direttamente sul sito di Save The Children. Il concertone andrà in onda anche in televisione il 7 aprile su Rai 3 e Rai Radio 2 e rimarrà disponibile per 30 giorni su RaiPlay.

SCOTTI, MICHIELIN, GIOVINAZZO E CASTELLITTO CANDIDATI AI PREMI DAVID

Il grande cinema italiano torna in presenza negli iconici studi di Cinecittà a Roma. Il 3 maggio, in diretta su Rai1, va in scena la 67esima edizione dei premi David di Donatello. Alla conduzione Carlo Conti e Drusilla Foer. Un’edizione all’insegna dell’unità e della ripartenza dell’industria audiovisiva che vede tra i candidati Filippo Scotti come Miglior attore protagonista per ‘É stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino; Aurora Giovinazzo e Pietro Castellitto come Miglior attrice protagonista e attore non protagonista per ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti. In lizza per la statuetta anche Francesca Michielin con la canzone ‘Nei tuoi occhi’ dal film ‘Marilyn ha gli occhi neri’. Tra i giovani nominati anche Eduardo Scarpetta come Miglior attore non protagonista per ‘Qui rido io’ di Mario Martone e Rosa Palasciano come attrice protagonista per ‘Giulia’ di Ciro De Caro.

CHIARA FERRAGNI: “LA PELLE È LA MIA PIÙ GRANDE INSICUREZZA”

Chiara Ferragni è tornata sui social per parlare della sua più grande insicurezza: la pelle. L’imprenditrice digitale ha postato due scatti: su uno appare truccata, e quindi senza imperfezioni, e sull’altro senza trucco. Ferragni ha voluto lanciare un messaggio di body positivity ai suoi oltre 26 milioni di follower. “Per la maggior parte della mia vita adolescenziale/adulta la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle. Negli ultimi 6 anni è migliorata moltissimo”, ha raccontato l’influencer. “Dobbiamo normalizzare anche i giorni di pelle brutta, e non avere la pressione di sentirci mai perfetti”.

DA ELODIE A SANGIOVANNI: SVELATA LA LINE UP DI RADIO ITALIA LIVE

Da Blanco ad Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, sangiovanni e Ultimo. È stata svelata la line up del concerto di Radio Italia Live, in programma il 21 maggio in piazza Duomo a Milano. Un live che sa di ripartenza e che vedrà sul palco anche Coez, Ghali, Irama, Francesco Gabbani, Marracash, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Elodie e Rkomi. Radio Italia festeggia con questi nomi i suoi primi 40 anni di storia. Un compleanno che sarà guidato da Luca e Paolo, conduttori per l’ottavo anno consecutivo della manifestazione. Il concerto, in diretta a partire dalle 20.30, sarà trasmesso su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv e in contemporanea su Sky Uno, in streaming e on demand su Now e in chiaro su Tv8.

FORTNITE RACCOGLIE 144 MILIONI DI DOLLARI PER L’UCRAINA

Passa anche dal mondo dei videogiochi il sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Fortnite annuncia di aver raccolto ben 144 milioni di dollari da devolvere al Paese colpito dal conflitto, ormai da settimane. La somma sarà devoluta da Epic Games e Microsoft ad associazioni umanitarie che operano sul territorio.”I nostri più profondi ringraziamenti vanno a tutti quelli che si sono uniti a noi per supportare gli sforzi umanitari a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina”, si legge in un tweet pubblicato dal profilo ufficiale del videogame.