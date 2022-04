La Pupa e il Secchione Show, scontro social tra Alex Belli e Dayane Mello

La chimica artistica è tornata. Nell’ultima puntata della Pupa e il Secchione Show, ospite speciale Alex Belli, uno dei protagonisti più discussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

L’attore è stato chiamato da Barbara D’Urso per vestire i panni di pupo per una sera, seduto al fianco di Soleil Sorge.

La sua partecipazione al programma ha infiammato i social. Non tutti, infatti, hanno gradito la sua presenza. Tra questi anche Dayane Mello.

Nel corso della puntata di Pupa Party, condotto proprio dalla modella brasiliana insieme ad Andrea Dianetti, Dayane ha avuto una reazione frizzantina alla vista di Alex Belli, rifiutandosi di commentare: “Io non ce la faccio a vedere questo, mi rifiuto, io vado via, ciao”.

Il video ha fatto il giro dei social, raggiungendo anche il diretto interessato.

Con un post al vetriolo su Twitter, Alex Belli ha replicato alle parole di Dayane.

“SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! Ipocrita!! #alexbelli VS #DayaneMello”

Dayane Mello ha risposto in modo abbastanza velato dal suo profilo twitter:

“Sono indignata da alcune persone che, in nome della fama, nascondono la verità. Finiscono per usare le persone per scalare la “fama”. Allora perché non parli della realtà, sii trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie”.

Fico indignada com algumas pessoas que em nome da fama pagam de livres, mas no fundo escondem a verdade. Acabam usando de pessoas para subirem nessa escada da “fama”. Então porque não falam a realidade, sejam transparente, sejam livres ao invés de viver no mundo de mentiras. — Dayane Mello 🐬🍷 (@daymelloreal) April 5, 2022

Soleil si è schierata dalla parte della sua amica, mettendo like al suo post.