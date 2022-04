Isola dei Famosi, dopo la bestemmia in diretta arriva la censura di Mediaset

Dopo pochi minuti dallo sbarco sull’Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna hanno rischiato la squalifica dal reality di Canale 5. Il motivo?

Nella puntata di lunedì scorso Silvano Michetti, membro del gruppo, ha bestemmiato in diretta.

L’imprecazione, anche se borbottata, non è sfuggita al pubblico dei social, che ha condiviso e commentato il video.

In molti si sono chiesti quale sarebbe stata la decisione di Mediaset a riguardo e, anche se non è arrivato un comunicato ufficiale, sembra che la rete abbia fatto la sua scelta.

Se ci sarà o meno un provvedimento lo sapremo con certezza nell’appuntamento di giovedì 7 aprile. Nel frattempo, però, sulla piattaforma Mediaset Infinity è stata caricata la scorsa puntata, con una piccola censura. E’ stato, infatti, fatto un taglio proprio nella parte incriminata nel video.

I Cugini di Campagna sono salvi, almeno per il momento.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022