Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati…a Las Vegas

Si sono sposati a Las Vegas subito dopo la cerimonia dei Grammy Awards. Travis Barker e Kourtney Kardashian sono marito e moglie. Secondo quanto rivela TMZ, la coppia – fidanzata ufficialmente dallo scorso ottobre – si è recata nella giornata di lunedì in una delle cappelle della città del peccato e ha detto sì davanti a un officiante vestito da Elvis Presley.

Il matrimonio, però, non avrebbe valore legale e i due si sposeranno nuovamente più avanti come stabilito. Impossibile festeggiare senza la grande famiglia Jenner-Kardashian. Per la maggiore delle sorelle è il primo matrimonio. Con Scott Disick, padre dei suoi tre figli, non è mai arrivata all’altare. Il sì alla proposta di Barker è arrivato su una spiaggia a Montecito, in California, allestita con rose rosse e candele.

Da allora, Kourtney e Travis si sono fatti vedere a più di un’occasione pubblica, più innamorati che mai. Negli ultimi giorni, si parla anche di una presunta gravidanza dell’imprenditrice. Le sue forme, secondo i fan, sembrano suggerire l’arrivo di novità ma i diretti interessati non hanno confermato.