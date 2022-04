Salvatore Esposito torna al cinema per servirci ‘La cena perfetta’ – VIDEO

Dopo il successo di Spaccapietre e dell’ultima stagione di Gomorra, Salvatore Esposito torna sullo schermo per servirci La cena perfetta insieme a Greta Scarano. Diamo uno sguardo al film attraverso il trailer rilasciato oggi.

LA STORIA

Suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo per le avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e che si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Una spericolata scalata al successo: camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto. Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute, sentimenti: la pasta alla patate della nonna è più potente di una qualunque arma da fuoco.

IL CAST

Completano il cast Gianluca Colucci (per tutti Fru), Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso.

Autore del soggetto è Stefano Sardo, che firma la sceneggiatura insieme a Gianluca Bernardini e Giordana Mari, con la collaborazione di Salvatore Esposito.

Il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution, che distribuisce il film in sala.

QUANDO ESCE

La cena perfetta arriva in sala il 26, 27 e 28 aprile distribuito da Vision Distribution.

TRAILER