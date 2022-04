Antonio Medugno frequenta l’ex Amici Rosa Di Grazia? Impazza il gossip

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno è diventato un volto noto per il pubblico televisivo. Mentre continua il suo lavoro di modello e tiktoker, l’ex gieffino è spesso ospite di vari programmi, ultimo di questi Trends & Celebrities su RTL 102.5, a cui ha partecipato nella puntata del 6 aprile.

Nel corso dell’intervista, Antonio ha confermato a mezza bocca un gossip che si rincorre da giorni.

Il modello sta frequentando una ex allieva di Amici.

“Preferisco tenerla al di fuori, di queste cose. Ci stiamo scrivendo, ci stiamo sentendo. Ci siamo visti per un aperitivo a Roma. Lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori in questo momento perché sta passando un periodo della vita un po’ così”.

Senza sbilanciarsi troppo, Antonio ha dato qualche dettaglio in più.

“Avevamo degli amici in comune di Napoli. La conosco già da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non c’è stato ancora un bacio. E’ una bella ragazza, la sto conoscendo caratterialmente”.

Ma chi è questa misteriosa ex allieva di Amici?

Secondo i più informati, la ragazza misteriosa sarebbe Rosa Di Grazia di Amici 20.

La ballerina è originaria di Napoli, e si è da poco lasciata con il compagno Andrea Piazza. Il suo stesso ex ha ufficializzato la rottura con una storia su Instagram.

“Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita, quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace”.