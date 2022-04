Francesca Michielin contro gli haters su Twitter: “Fuori da qui mi parlereste così?

Non le manda a dire Francesca Michielin, che su Twitter si è sfogata contro gli haters. La cantautrice, ha parlato di un social ormai diventato “tossico”, con bulletti che sfottono come fossero alle medie.

“Scrivere cattiverie gratuite, false, anche diffamatorie (tipo che uso i ghostwriter lol), postare screenshot privati, modificarli addirittura: sono tutte cose mega gravi. Questo social sta diventando mega tossico. Rega meglio che vi ripigliate”, scritto Michielin. E ancora, in un altro post: “Qui su Tw sembra di essere tornati alle medie, coi bulletti che ti sfottono, ti danno della sfigata, cessa, cattiverie. È insostenibile, per quello vi blocco. Parlate di inclusione e rispetto ma poi siete i primi ad essere violenti. Fuori da qui, mi parlereste davvero così?“, ha chiosato l’artista.

Dalla sua parte, sono migliaia i like di apprezzamento per le parole scritte e numerosi i commenti. Tra questi, anche quelli di alcuni personaggi dello spettacolo come Giulia Salemi ed Emma Marrone. La cantante salentina si è anche proposta di dare una mano!