A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 aprile)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal nuovo progetto di sangiovanni al singolo di Ghali.

I singoli

A distanza di pochissime settimane dall’uscita di “Lisa Dagli Occhi Blu Ray”, il primo singolo dopo l’esperienza di X Factor 2021, Versailles presenta un nuovo brano, “Assolo”, altro assaggio dell’EP in arrivo entro la primavera. Con “Assolo”, Versailles torna alle sonorità grunge che l’hanno fatto conoscere e apprezzare durante il talent con il brano Truman Show. Un trascinante e disilluso racconto di se stesso, alle prese con “sette personalità”. Crush da sabato sera e alcolici, social e disagio sociale, chitarre distorte e urla.

Si intitola “Walo” il nuovo singolo di Ghali. Il rapper rompe il lungo silenzio e annuncia il ritorno con una delle canzoni che ascolteremo nel suo prossimo progetto. Rassicura i fan anche su questo versante il rapper che, in un post Instagram, scrive: “Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo. Se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare. Lo abbiamo consegnato ieri durante il primo giorno di Ramadan”.

Dopo aver aperto la sua nuova stagione musicale con due brani, “Appassire” e “Due girasoli”, Galeffi pubblica un nuovo singolo: “Divano Nostalgia” (Capitol Records Italy/Universal Music). Il brano “è un inno contro la solitudine – racconta Galeffi – parla di quanto è difficile stare da soli, soprattutto di questi tempi così assurdi, in cui è diventato più normale passare le ore su un divano piuttosto che uscire di casa e godersi la vita”.

Esce per Maionese Project/Matilde Dischi “Un sacco di ricordi”, il nuovo singolo di Mazzini. Caratterizzato da sonorità pop e da un mood malinconico, il singolo è un brano sospeso tra il sogno e la realtà, tra il rimpianto per quello che non è andato come avrebbe dovuto e la felicità dolceamara di riuscire a vivere un finale diverso nella propria immaginazione. Ricordi, episodi e frasi indelebili nella memoria tornano così a galla e, a distanza di tempo, assumono significati ed esiti nuovi.

Fasma torna con “Ma non erano te” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), brano prodotto da GG. “Spero che questo brano possa arrivare a chi di dovere per mostrare una situazione da un altro punto di vista– commenta l’artista- Troppe volte ci giudichiamo più con gli occhi degli altri che con i nostri e modifichiamo la nostra esistenza per questo”.

Nicola Siciliano pubblica il nuovo singolo “Ombrello” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). “Questo pezzo – racconta Nicola Siciliano- rappresenta tutti i momenti bui di ogni persona, con cui ogni volta che piove ci ritroviamo a fare i conti sotto l’ombrello. La pioggia però ha il potere di aiutare a farsi scivolare di dosso qualunque tristezza”.

Tome pubblica “Bye bye” (47Milano, distribuito da Island Records Italy/Universal Music Italy) in cui l’artista si apre per la prima volta, raccontando la storia della sua vita, fin dalle origini. Alternando barre a linee melodiche variegate, Tome, crea un po’ di spazio tra i pensieri più scuri del passato e quelli più luminosi del futuro, permettendo all’ascoltatore di entrare come spettatore in prima fila per assistere alla sua storia.

È “Isole” il nuovo singolo di Tancredi. Il brano, annunciato da un teaser dall’artista e da Netflix sarà la colonna sonora della nuova serie tv Netflix “Di4ri”. “Isole” è un brano che racconta l’amicizia, dalla nascita del rapporto fino alla completa condivisione delle proprie vite. “Mi sono immaginato di vedere le persone come isole distanti e separate da enormi distese di acqua, ma che si possono sentire molto più vicine grazie allo scambio reciproco di stima e affetto”, racconta Tancredi.

Willie Peyote anticipa il suo prossimo disco, “Pornostalgia”, in uscita il 6 maggio, con un nuovo singolo. Esce stanotte “Faccio schifo”, in collaborazione con Michel Giraud. A dare il via a questo feat un monologo della Giraud sulla “rivoluzione” di fare schifo e sulla libertà di essere come si è, temi con cui Willie si stava confrontando proprio in quel periodo pensando al testo di questa canzone. Galeotta quindi fu l’apparizione tv di Michela Giraud che ha spinto Willie ad invitarla a fare schifo insieme a lui.

I Noite pubblicano “Sbadiglio”, un brano che ci catapulta nella “saudade mediterranea”, ritmi lenti e ammalianti che cullano con dolcezza. Il singolo è il primo della band genovese che sceglie come nome una parola portoghese, traduzione della parola italiana “notte”. Nella band, legata anche da un forte legame di amicizia, troviamo Michael alla voce, Fabio alla chitarra, Francesco al basso e Pietro alla chitarra e tastiere.

Dalla collaborazione di svegliaginevra e M.E.R.L.O.T. nasce il singolo “(tutto qua)”, in uscita per La Clinica Dischi. Il feat tra i due nasce da un’amicizia e dalla stima reciproca di due artisti che hanno la stessa visione sulle cose e lo stesso modo di vivere la musica. “Un giorno- racconta Ginevra- mentre ascoltavo (tutto qua) ho avuto l’idea di coinvolgere Manuel, siamo amici, ci stimiamo artisticamente e abbiamo la stessa visione sulle cose, lo stesso modo di vivere la musica e di conseguenza la scrittura. Gli ho subito mandato il provino su whatsapp e lui la sera stessa mi ha inoltrato la sua parte. Sapevo che sarebbe stato bellissimo, ma non così magico. La musica non esiste senza condivisione e questo feat ne è l’esempio”. “(tutto qua)” arriva dopo il singolo “quello che volevi” e anticipa “Pensieri sparsi sulla tangenziale”, il secondo album di svegliaginevra, in arrivo il 22 aprile.

La rivoluzione di Gianluca Danaro e Domenico Migliaccio ha il nome di 1789. Il duo, già consolidato nella scena alternative rock con i Sadside Project, espande la propria dimensione e debutta con il singolo “EVA-02” (in uscita per luovo e distribuito da Epic/Sony Music Italy). “EVA-02” è un brano al contempo saturo e melodico. È un mix di garage, rock ed emo nel quale si affrontano, attraverso immagini e citazioni della cultura pop anni ’90 e i temi tipici di quel periodo, diventati emblema di quegli anni così movimentati. Le chitarre distorte e le batterie granitiche sono gli elementi imprescindibili nella musica dei 1789 e risultano perfettamente in equilibrio grazie alla produzione di Matteo Cantaluppi, già dietro al successo di numerosi artisti italiani.

Cortese torna con “Blues Bar”, il suo nuovo singolo, che segna l’inizio della collaborazione con l’etichetta Visory Indie e il primo tassello di un nuovo percorso discografico. Con questo brano, impreziosito dalla produzione di Molla e Sala, il cantautore salentino ci racconta la storia di un grande e inaspettato coinvolgimento sentimentale che si scontra con una forte incompatibilità caratteriale, provocando così una rovinosa caduta in amore che porta sì a cercarsi, ma anche ad evitarsi per non farsi nuovamente del male. Cortese definisce la sua “Blues Bar” come una canzone per gli instancabili amanti, a volte autolesionisti, a volte sognatori, a volte testardi, spesso romantici.

Samuele Proto canta come i dettagli possano cambiare l’essere di una persona e l’importanza delle piccole cose in “Fragili Rose,” il nuovo singolo in uscita per Shed626. Nel brano si distingue la particolare attenzione di Proto per gli arrangiamenti, Fragili Rose fonde i suoni R&B e blues a quelli più pop, immergendosi nelle sonorità Motown.

Il nuovo singolo è, inoltre, impreziosito dal sax di Francesco Romeo e dalla chitarra dello stesso Samuele Proto, che all’interno del brano regalano due assoli.

“Guilty Pleasure” è il nuovo singolo di De Leo feat Lucia Manca, in uscita per Hachiko Dischi, l’etichetta nata dalla mente dello stesso artista per una totale autonomia artistica, in distribuzione ADA Music. Con il brano si intravede il fil rouge di tutto il nuovo album, la cui uscita è prevista entro la fine della primavera.

Febe pubblica la versione integrale di “Come un bruco diventa una farfalla“, brano presentato durante una sfida ad Amici 21. In questo brano l’artista parla di un’introspezione, un’evoluzione interiore e un ricongiungimento con se stessi e le proprie emozioni. “Come un bruco diventa una farfalla” è un dialogo di Febe con se stessa, una crescita che culmina con la consapevolezza che “ad un certo punto capisci che devi brillare, stupire, volare e non voltarti indietro”.



“Ti devi rovinare” è il nuovo singolo dei Moise, in uscita e distribuito da ADA Music Italy. Il brano nasce dal fantasticare della band sul giorno del loro funerale, non vogliono dolore, pianti e fiori, solo una vera e propria festa dove tutti si devono divertire. La canzone riassume perfettamente il modo di suonare e di vivere del gruppo, formato da Greta, Matteo, Corbs e Luca Vita.

“Lilith” è il nuovo singolo del rapper toscano Ermes, disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da ADA Music Italy. Il brano, prodotto da Andrea Piraz, alterna rap e pop sia nelle sonorità che nel testo, si passa infatti da strofe rappate a un ritornello e uno special che strizzano l’occhio al pop. “Lilith” è per Ermes un brano autobiografico su un amore finito e sofferto, raccontato anche tramite un parallelismo con la storia di Adamo e Lilith, prima donna di Abramo nell’antica tradizione ebraica.

“Briciole” è il nuovo singolo di Flora. L’artista romana affronta una delle realtà più crude, vere, e spesse volte dimenticate, sulla quale la pandemia è riuscita tristemente a puntare i riflettori: il tema drammaticamente attuale della violenza di genere. Nel periodo di isolamento domiciliare forzato infatti viene registrato un dato spaventoso: le chiamate arrivate tra i mesi di marzo e giugno al numero 1522 (numero verde nazionale antiviolenza e stalking attivo dal 2006) sono aumentate del 119,6% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (fonte: ISTAT). La riflessione scaturita dalla conoscenza di questo dato ha portato Flora ad approfondire la storia della condizione femminile in Italia e nel mondo.

Reev e Ufo Blu presentano il nuovo singolo “Meringa”, in uscita per Futura Dischi. La canzone nasce dalle sinergie di due progetti a primo impatto molto diversi tra loro, che trovano però la loro armonia in suoni avantpop e melodie allo stesso tempo orecchiabili e inusuali. Ne risulta così un pezzo tutt’altro che sobrio, dove l’estetica di chitarre sporche su un beat sincopato fa da sfondo ai racconti di “quasi amore” dei due cantanti. Con l’obiettivo di disorientare l’ascoltatore è nata la batteria che si protrae per tutta la durata della traccia e con lo stesso obiettivo sono state stese le altre componenti del pezzo. Tra l’indie, il dream pop e l’alt rock, Reev e Ufo Blu danno ordine al caos generazionale di un banale pezzo d’amore.

“Tutta la città” è il nuovo singolo di Joseph, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records (Universal Music Italia). Classe 2003, l’artista avellinese, al secolo Giuseppe Marra, parla di un incontro fortuito e fugace tra sconosciuti: due ragazzi si vedono, si scambiano un fiore e si cercano tra i luoghi e gli angoli della città, come se tra le vie e i palazzi un legame nascosto li portasse a incontrarsi di nuovo. Nel brano il giovane cantautore ripercorre le immagini, le emozioni e le aspettative che possono nascere in pochi minuti quando due persone si attraggono con un semplice gesto.

“Walkman” è il nuovo singolo della cantautrice Angelina Mango, prodotto dalla stessa artista con Tiziano Ferro, Marco Sonzini ed Enrico Brun. Il brano è un ipnotico viaggio nella mente, che disconnette dal presente, dal reale e dalle persone. La voce inconfondibile e incisiva di Angelina Mango, rimbalza come un mantra tra i beat, in un flusso di pensieri martellanti. Così lo racconta la cantautrice: “Walkman è la mia canzone preferita. Guardo l’elenco delle persone che hanno partecipato alla sua realizzazione e mi sembra una cosa da matti. Con questo pezzo ho deciso di raccontare come spesso andiamo avanti senza rendercene conto, e a volte ci troviamo a vivere e basta, completamente assenti. Ora, paradossalmente, quando ascolto Walkman sento di nuovo il presente e, finalmente, ho voglia di viverlo”.

I dischi

Lazza è pronto a tornare con “Sirio”, il nuovo attesissimo album di inediti in uscita per Island Records. A distanza di tre anni dal suo secondo album “Re Mida”, Lazza si staglia nel firmamento musicale con il suo nuovo rivoluzionario progetto discografico: un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti. Nel percorso di “Sirio” emerge con forza l’urgenza di Lazza di andare oltre la capacità di saper fare rap, dando prova della sua crescita artistica senza limiti. Barra dopo barra, Lazza si svela con le sue luci e le sue ombre, condividendo con gli ascoltatori i suoi pensieri più vividi e profondi, la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, la volontà di non scendere a compromessi per esprimersi solo attraverso la musica, il desiderio di non rinnegare le proprie origini nonostante il successo raggiunto.

“Cadere Volare” è il nuovo album di sangiovanni, targato Sugar. Il disco declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. Il progetto è stato anticipato da “Farfalle” e “Cielo dammi la luna”.

“La grande evasione” è l’album di debutto dei Bouganville, in uscita per Dischi Belli e distribuito da Believe. Dieci tracce in cui viene cantata la voglia di fuggire, la difficoltà nell’affrontare le relazioni sociali e la retrospettiva rosea, un fenomeno psicologico tale per cui le persone tendono a giudicare il passato in modo molto più positivo di quanto giudichino il presente. Quest’ultima è uno dei temi principali dell’album, e si sviluppa in maniera diversa a seconda della canzone, portando rabbia, depressione, nostalgia, fastidio, frustrazione.